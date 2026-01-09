Скидки
Определились полуфиналисты турнира United Cup

Определились полуфиналисты турнира United Cup
Сегодня, 9 января, завершилась четвертьфинальная стадия турнира United Cup, который проходит в Австралии. Стали известны все страны-участницы, которые сыграют в полуфинале.

Сборная США оказалась сильнее Греции, обыграв её с общим счётом 2-1. Теннисисты из Польши в четвертьфинальном противостоянии победили австралийцев (2-1).

Представители Аргентины уступили Швейцарии с общим результатом 1-2. Бельгийская сборная одолела теннисистов из Чехии (2-1).

Таким образом, в полуфинале United Cup команда США встретится с Польшей, а бельгийцы сыграют со сборной Швейцарии. Стадия 1/2 финала стартует завтра, 10 января.

Сетка турнира United Cup
