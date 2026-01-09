Скидки
Даниил Медведев — Камиль Майхшак, результат матча 9 января 2026, счет 2:1, четвертьфинал ATP 250 Брисбен

Даниил Медведев обыграл Майхшака в трёх сетах и вышел в полуфинал турнира в Брисбене
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В четвертьфинал он одержал волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Брисбен (м). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:50 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 2
         
Камиль Майхшак
59
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Медведев выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Майхшака четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в финал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

