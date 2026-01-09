Скидки
Медведев — о четвертьфинале в Брисбене: по качеству ударов матч был уровня топ-10

Медведев — о четвертьфинале в Брисбене: по качеству ударов матч был уровня топ-10
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (м). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:50 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 2
         
Камиль Майхшак
59
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

«Думаю, это был очень качественный матч. Честно говоря, даже скажу, что по качеству ударов матч был уровня топ-10. Я доволен собой… Мне удалось сохранить хладнокровие и выполнить несколько отличных ударов для победы», — приводит слова Медведева сайт ATP.

За выход в финал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

