Медведев — о четвертьфинале в Брисбене: по качеству ударов матч был уровня топ-10

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Думаю, это был очень качественный матч. Честно говоря, даже скажу, что по качеству ударов матч был уровня топ-10. Я доволен собой… Мне удалось сохранить хладнокровие и выполнить несколько отличных ударов для победы», — приводит слова Медведева сайт ATP.

За выход в финал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американским теннисистом Алексом Михельсеном.