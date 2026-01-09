Медведев — о четвертьфинале в Брисбене: по качеству ударов матч был уровня топ-10
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
Брисбен (м). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:50 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
59
Камиль Майхшак
К. Майхшак
«Думаю, это был очень качественный матч. Честно говоря, даже скажу, что по качеству ударов матч был уровня топ-10. Я доволен собой… Мне удалось сохранить хладнокровие и выполнить несколько отличных ударов для победы», — приводит слова Медведева сайт ATP.
За выход в финал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американским теннисистом Алексом Михельсеном.
