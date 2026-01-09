Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Брисбене
Сегодня, 9 января, завершились все четвертьфинальные матчи турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.
Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). 1/2 финала:
- Даниил Медведев (Россия, 1) — Алекс Михельсен (США);
- Александр Ковачевич (США, LD) — Брэндон Накашима (США).
В четвертьфинале соревнований россиянин Даниил Медведев обыграл польского теннисиста Камиля Майхшака со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
Турнир в Брисбене проходит с 5 по 11 января. Действующим чемпионом соревнований является чех Иржи Легечка. В прошлогоднем финале он обыграл американца Райлли Опелку со счётом 4:1 (отказ).
