Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Гонконге

Сегодня, 9 января, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. ATP-250. Гонконг. 1/2 финала:

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 3);

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Маркос Гирон (США).

В четвертьфинале россиянин Андрей Рублёв обыграл португальского спортсмена Нуну Боржеша со счётом 6:3, 6:4. Казахстанский теннисист Александр Бублик на этой стадии оказался сильнее китайца Цзюнчэн Шана (6:1, 7:6 (7:2).

Турнир в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующим чемпионом является француз Александр Мюллер.