Рыбакина — о теннисном календаре: ты вынужден играть большинство турниров, это не идеально

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о загруженности теннисного календаря, поддержав точку зрения белоруски Арины Соболенко. Ранее первая ракетка мира поделилась мнением о том, как действующие правила WTA-тура влияют на её выбор турниров в календаре.

– Арина сказала, что расписание немного безумное — слишком много турниров подряд, и топ-игроки, которые постоянно доходят до финалов, не успевают восстановиться из-за обязательных требований. Как вы относитесь к расписанию? Как оно влияет на вас?
– Конечно, всем нам хотелось бы больше свободы в выборе — где играть, а где нет, потому что иначе тебя штрафуют. Ты как будто вынужден играть большинство турниров, и это не идеально.

Думаю, если бы календарь был другим, игроки всё равно приезжали бы и не нужно было бы никого заставлять играть так много. Но поскольку нагрузка на организм очень высокая и турниров действительно много, конечно, сложно постоянно показывать одинаково высокий уровень и при этом оставаться здоровой.

Так что да, я с этим согласна, но это тема, которая обсуждается уже давно, и я не вижу, чтобы что-то сильно менялось, – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Брисбене.

