Рыбакина: маленькой себе я бы сказала: продолжай мечтать и наслаждайся процессом

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в коротком интервью для WTA рассказала о своих любимых развлечениях и праздничной еде.

«Думаю, мои фанаты знают обо мне довольно много. Мне очень нравятся американские горки. Когда у меня много свободных дней, люблю делать что-то весёлое и очень активное. Мой любимый аспект в теннисе — это то, что у нас есть возможность встречаться с разными людьми, знакомиться с разными культурами, переживать множество новых впечатлений, пока мы в турах. Мой любимый праздничный ужин — это, наверное, пицца и куча сладкого. Шоколад, мороженое. Маленькой себе я бы сказала: продолжай мечтать, больше верь в себя и наслаждайся процессом», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.