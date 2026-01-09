Скидки
Мухова — о предстоящей встрече с Соболенко: ожидаю только тяжёлой борьбы

Мухова — о предстоящей встрече с Соболенко: ожидаю только тяжёлой борьбы
20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась мнением о предстоящем полуфинальном матче турнира WTA-500 в австралийском Брисбене с лидером мирового рейтинга белорусской Ариной Соболенко. Чешка ведёт со счётом 3-1 по очным встречам, причём именно она выиграла три последних матча. В последний раз теннисистки встречались в октябре 2024 года.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Честно говоря, мы не играли в прошлом году, так что это было полтора года назад и сейчас мы обе стали другими теннисистками.

Но в тех матчах это снова были очень долгие, тяжёлые поединки. Кажется, всегда три сета, и всё могло решиться в любую сторону — в итоге всё сложилось в мою пользу. Так что я ожидаю только тяжёлой борьбы», – сказала Мухова на пресс-конференции турнира в Брисбене.

