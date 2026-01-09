Медведев — о своём уровне игры в Брисбене: доволен тем, что показал в этих трёх матчах

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, насколько близко он находился к своему лучшему уровню игры во время встречи с поляком Камилем Майхшаком в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия). Медведев одержал победу в матче со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
«В первом сете я бы оценил себя примерно как топ-10–топ-20, потому что был один слабый гейм на своей подаче: я промахнулся по всем первым подачам и проиграл его. Без этого, возможно, я выиграл бы первый сет.
А в тай-брейке, думаю, я попал только дважды из пяти первых подач. Но во втором и третьем сетах — точно уровень топ-5. Отлично: мало ошибок, хорошо бегал, суперподача, хорошие волей и всё остальное.
Я реально доволен своим уровнем в этих трёх матчах и с нетерпением жду следующих игр», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
