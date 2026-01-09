Синнер — об Алькарасе: у нас были крутые матчи, здорово продолжать в том же духе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем выставочном матче с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом, который пройдёт в Южной Корее 10 января.

— Каково это — быть здесь, в Корее, чтобы сыграть этот выставочный матч?

— Карлос уже всё сказал до меня, мы рады быть здесь и видеть столько энтузиастов, которые пришли посмотреть на нашу игру. Надеемся показать лучший возможный теннис и развлечь зрителей на корте — это самое главное. Но также быть готовыми к большому событию в Австралии, которое важно для нас обоих. С Карлосом у нас были крутые матчи в прошлом, и здорово продолжать в том же духе. Видеть столько вас на этой пресс-конференции — огромное удовольствие для нас, — приводит слова Синнера Ubitennis.