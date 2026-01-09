Скидки
«Есть пара деталей, которые нужно подправить». Янник Синнер — о подготовке к сезону-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о подготовке к сезону-2026.

— Как вы подготовились к новому сезону за такое короткое время?
— У нас было достаточно времени на подготовку к сезону. Я провёл Рождество дома с семьёй, и это даёт энергию. Есть пара деталей, которые нужно подправить до Австралии, но всё идёт хорошо, по крайней мере с моей стороны, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Сохранить первое место в мировом рейтинге по итогам года итальянцу не удалось.

