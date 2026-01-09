«Мы хотим писать свою историю». Синнер — о соперничестве с Алькарасом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер предположил, как будет развиваться его соперничество с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом в сезоне-2026.

— Ваше соперничество началось в 2021 году в Париже. Помните тот матч и что вы друг другу сказали?

— Перед тем матчем мы уже играли друг против друга на грунте в Испании. С моей точки зрения, в 2021 году я был очень далёк от своего текущего уровня. Он был очень молод, но видно было, что он особенный, — это чувствовалось с другой стороны сетки. Я знал, что он дойдёт до того уровня, где сейчас, а вот насчёт себя я так не думал. Не буду врать. У нас отличное соперничество, но и вне корта у нас отличные отношения. Для меня всегда удовольствие играть против Карлоса, надеюсь, это случится ещё много раз, потому что это помогает мне достигать поставленных целей.

— Была эра «Большой тройки», а теперь, возможно, эра «Большой двойки». Как ваше соперничество будет развиваться в этом году?

— Будущее предсказать нельзя, но будет интересно посмотреть, как мы справимся в разных обстоятельствах и на разных покрытиях. Мы рады быть здесь и показывать красивый теннис, чтобы подарить улыбку как можно большему числу людей, он один из лучших в мире тенниса. Посмотрим, сможем ли мы поддерживать этот уровень соперничества, как это делала «Большая тройка», с которой нас нельзя сравнивать. Мы хотим писать свою историю, в спорте сравнения невозможны, потому что каждый уникален. Здорово иметь его — того, кто толкает меня на предел, — приводит слова Синнера Ubitennis.