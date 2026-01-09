Синнер — о теннисе: самое важное — окружить себя людьми, которые говорят правду

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что было самым сложным на его пути в теннисе.

— Какая часть была самой сложной на пути к твоему уровню?

— Мне повезло, потому что я выбрал то, что по-настоящему люблю, и это помогает преодолевать даже сложные вызовы. Когда выбираешь путь, приходится жертвовать: ложиться спать в определённое время, есть определённую еду. Для меня главное было понять, кто я как человек, и теннис помог в этом. Самое важное — окружить себя людьми, которые говорят правду, — приводит слова Синнера Ubitennis.