«Всё работает отлично». Медведев — о сотрудничестве с Юханссоном и Гётцке

«Всё работает отлично». Медведев — о сотрудничестве с Юханссоном и Гётцке
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился подробностями своей работы с тренерами Роханом Гётцке и Томасом Юханссоном.

«Рохан — важная часть команды. Он в ежедневном контакте с Томасом, так что это настоящая команда. Не так, что Томас здесь тренер, а Рохан — отдельно. Они реально работают вместе, и, как мне кажется, им нравится так работать, что отлично.

Если говорить подробно: Томас больше занимается ежедневной работой со мной, следит за процессом, а Рохан бывает меньше, у него больше техническая сторона: волей, подача, форхенд, бэкхенд, что делать, если мяч высоко, как действовать на волее. Всё работает отлично, мне нравится с ними работать», – сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Брисбене.

Медведев начал своё сотрудничество с Юханссоном и Гётцке в сентябре 2025 года. Ранее он на протяжении восьми лет работал с французским специалистом Жилем Сервара.

