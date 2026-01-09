Скидки
«Для многих месяц — мало, но для нас достаточно». Алькарас — о подготовке к сезону-2026

«Для многих месяц — мало, но для нас достаточно». Алькарас — о подготовке к сезону-2026
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о подготовке к сезону-2026.

«У нас был месяц на подготовку к следующему сезону. Для многих людей месяц — это мало, но для нас достаточно. Я полон сил, чтобы начать сезон, и рад этому», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

В сезоне-2025 Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.

