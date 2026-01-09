Швёнтек — о предстоящем матче с Гауфф: нужно применять то, над чем работала в предсезонке
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча United Cup со сборной США. Швёнтек сыграет одиночную встречу с Кори Гауфф.
United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Это будет хороший матч, думаю, зрителям будет интересно. Но я сосредоточусь на одиночном разряде. Мы с Кори хорошо знаем игру друг друга, но я особо не анализирую прошлые встречи. Если бы я делала это каждый раз, думала бы слишком долго. Главное для меня — сосредоточиться на себе, применять то, над чем работала в предсезонке, и быть смелой в своих решениях», – сказала Швёнтек на пресс-конференции United Cup.
Во втором полуфинальном матче United Cup сыграют сборные Бельгии и Швейцарии.
