Де Минор: главное — закончить этот год выше в рейтинге, чем в прошлом, это главная цель

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о значимости положения в рейтинге АТР, отметив, что раньше часто зацикливался на этом моменте.

«В теннисе слишком много переменных. Раньше я зацикливался на этом, следил за результатами всех других. В прошлом году это меня слишком поглотило.

Сейчас стараюсь относиться к этому спокойнее. Если получится подняться выше — отлично. Я показал хороший теннис на United Cup. Любые улучшения будут только приветствоваться.

В конечном счёте эти цели — то, к чему я стремлюсь. Достигну я их на следующей неделе, в конце года или в середине сезона — неважно. Главное — закончить этот год в рейтинге выше, чем в прошлом. Это моя главная цель», – сказал де Минор на пресс-конференции United Cup.

Сезон-2025 де Минор завершил на седьмой строчке рейтинга, что позволило ему попасть на Итоговый турнир АТР — 2025.