Бертолуччи: не думаю, что расставание с Ферреро окажет особое влияние на игру Алькараса

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи поделился мнением о том, насколько завершение сотрудничества испанского теннисиста Карлоса Алькараса с Хуан-Карлосом Ферреро может повлиять на его игру в сезоне-2026.

«Я не думаю, что расставание с Ферреро окажет особое влияние на игру испанца. Несмотря на неизбежные обсуждения, я уверен, что это было обдуманное решение, и в любом случае Карлос доверился тренеру, который уже два года с ним работает, тем самым избегая выхода в неизвестность», – приводит слова Бертолуччи La Gazzetta dello Sport.

Алькарас и Ферреро сотрудничали на протяжении более чем семи лет. В декабре 2025 года испанский теннисист сделал заявление об окончании работы со специалистом.