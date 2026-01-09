Вавринка поблагодарил организаторов Australian Open за уайлд-кард

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка поблагодарил организаторов Australian Оpen – 2026 за предоставленную уайлд-кард.

«Я невероятно рад получить это приглашение на Открытый чемпионат Австралии. Спасибо организаторам и Федерации тенниса Австралии. Это потрясающе и очень многое значит для меня — сыграть на Australian Open ещё раз, в мой последний сезон», – сказал Вавринка в видео, размещённом в аккаунте Открытого чемпионата Австралии в социальной сети Х.

Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 состоится с 18 по 31 января. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер.