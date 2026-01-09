Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка поблагодарил организаторов Australian Open за уайлд-кард

Вавринка поблагодарил организаторов Australian Open за уайлд-кард
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка поблагодарил организаторов Australian Оpen – 2026 за предоставленную уайлд-кард.

«Я невероятно рад получить это приглашение на Открытый чемпионат Австралии. Спасибо организаторам и Федерации тенниса Австралии. Это потрясающе и очень многое значит для меня — сыграть на Australian Open ещё раз, в мой последний сезон», – сказал Вавринка в видео, размещённом в аккаунте Открытого чемпионата Австралии в социальной сети Х.

Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 состоится с 18 по 31 января. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
Камбэк Медведева! Вышел в 52-й полуфинал на харде — из действующих больше лишь у Джоковича
Камбэк Медведева! Вышел в 52-й полуфинал на харде — из действующих больше лишь у Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android