Главная Теннис Новости

«Чувствовал, что стопа «мёртвая». Руне — о разрыве ахиллова сухожилия

«Чувствовал, что стопа «мёртвая». Руне — о разрыве ахиллова сухожилия
15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, какие ощущения испытал после того, как получил тяжёлую травму на турнире в Стокгольме (Швеция). Датчанин порвал ахиллово сухожилие во время матча с французом Уго Умбером.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«У меня было ощущение, будто земля ушла из-под ног — словно я оказался в эпицентре землетрясения. Первая мысль была, что проблема в покрытии корта. Боли не было, просто нога как будто отделилась от тела. Это был действительно очень странный опыт.

Когда меня осматривал физиотерапевт, я сказал ему, что не собираюсь сниматься с матча. Я вёл по сетам и был уверен, что смогу доиграть встречу, забинтовав ногу. Но потом физиотерапевт, потрогав сухожилие, предупредил меня, что оно разорвано. Позже это подтвердили тестом в комнате физиотерапевтов. Я чувствовал, что стопа как будто «мёртвая». Честно говоря, мне стало страшно», – приводит слова Руне Marca.

Руне ответил, есть ли страх, что он не сможет выступать на топовом уровне после травмы
