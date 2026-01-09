«Чувствовал, что стопа «мёртвая». Руне — о разрыве ахиллова сухожилия

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, какие ощущения испытал после того, как получил тяжёлую травму на турнире в Стокгольме (Швеция). Датчанин порвал ахиллово сухожилие во время матча с французом Уго Умбером.
«У меня было ощущение, будто земля ушла из-под ног — словно я оказался в эпицентре землетрясения. Первая мысль была, что проблема в покрытии корта. Боли не было, просто нога как будто отделилась от тела. Это был действительно очень странный опыт.
Когда меня осматривал физиотерапевт, я сказал ему, что не собираюсь сниматься с матча. Я вёл по сетам и был уверен, что смогу доиграть встречу, забинтовав ногу. Но потом физиотерапевт, потрогав сухожилие, предупредил меня, что оно разорвано. Позже это подтвердили тестом в комнате физиотерапевтов. Я чувствовал, что стопа как будто «мёртвая». Честно говоря, мне стало страшно», – приводит слова Руне Marca.
