Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне — об операции на ахилловом сухожилии: больше переживал из-за наркоза

Руне — об операции на ахилловом сухожилии: больше переживал из-за наркоза
Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился подробностями операции после разрыва ахиллова сухожилия, признавшись, что больше всего его пугал не сам хирургический процесс, а анестезия.

«Раньше у меня никогда не было серьёзных травм и мне никогда не делали анестезию. Я больше переживал из-за наркоза, чем из-за самой операции. Я очень доверял своему хирургу, потому что это тот же врач, который работает со сборной Дании по футболу. Если он смог спасти Кристиана Эриксена, я был уверен, что сможет починить и мой ахилл. Так и произошло. Все в больнице были очень доброжелательны, и я чувствовал себя в надёжных руках», – приводит слова Руне Marca.

22-летний Руне порвал ахиллово сухожилие в октябре 2025 года во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме (Швеция).

Материалы по теме
«Чувствовал, что стопа «мёртвая». Руне — о разрыве ахиллова сухожилия
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android