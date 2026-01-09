Руне — об операции на ахилловом сухожилии: больше переживал из-за наркоза

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился подробностями операции после разрыва ахиллова сухожилия, признавшись, что больше всего его пугал не сам хирургический процесс, а анестезия.

«Раньше у меня никогда не было серьёзных травм и мне никогда не делали анестезию. Я больше переживал из-за наркоза, чем из-за самой операции. Я очень доверял своему хирургу, потому что это тот же врач, который работает со сборной Дании по футболу. Если он смог спасти Кристиана Эриксена, я был уверен, что сможет починить и мой ахилл. Так и произошло. Все в больнице были очень доброжелательны, и я чувствовал себя в надёжных руках», – приводит слова Руне Marca.

22-летний Руне порвал ахиллово сухожилие в октябре 2025 года во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме (Швеция).