«Будет доставлять соперникам массу проблем». Де Минор — о возвращении Хуркача в тур

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о возвращении в тур поляка Хуберта Хуркача, победу над которым одержал во время матча 1/4 финала United Cup – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Он невероятный талант. Я очень рад видеть его снова на туре. Конечно, играть против него — не самое приятное… Но я рад, что он вернулся. Уверен, он будет доставлять массу проблем соперникам. Рад видеть, что он здоров. Для меня же каждый розыгрыш с первого до последнего был настоящей борьбой. Огромное психологическое усилие», – сказал де Минор в интервью после матча.

Хуберт Хуркач не играл на турнирах с июня 2025 года, летом поляк перенёс операцию на колене и восстанавливался.