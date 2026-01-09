Скидки
«Будет доставлять соперникам массу проблем». Де Минор — о возвращении Хуркача в тур

«Будет доставлять соперникам массу проблем». Де Минор — о возвращении Хуркача в тур
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о возвращении в тур поляка Хуберта Хуркача, победу над которым одержал во время матча 1/4 финала United Cup – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

United Cup. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 11:10 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

«Он невероятный талант. Я очень рад видеть его снова на туре. Конечно, играть против него — не самое приятное… Но я рад, что он вернулся. Уверен, он будет доставлять массу проблем соперникам. Рад видеть, что он здоров. Для меня же каждый розыгрыш с первого до последнего был настоящей борьбой. Огромное психологическое усилие», – сказал де Минор в интервью после матча.

Хуберт Хуркач не играл на турнирах с июня 2025 года, летом поляк перенёс операцию на колене и восстанавливался.

Де Минор: главное — закончить этот год выше в рейтинге, чем в прошлом, это главная цель
