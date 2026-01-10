Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса поделилась серией фото с турнира WTA-500 в Брисбене

Паула Бадоса поделилась серией фото с турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после поражения в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) показала подборку фото с соревнований, а также поделилась целями на сезон-2026.

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

«Одно из самых больших сожалений прошлых лет — что я не наслаждалась процессом и фокусировалась только на результатах и негативe вокруг. Одна из целей на этот год — изменить это. Брисбен, спасибо за воспоминания на этой неделе», — подписала Бадоса снимки.

«Люблю тебя, девочка», — прокомментировала Соболенко.

Паула Бадоса в третьем круге турнира в Брисбене проиграла пятой ракетке мира Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 2:6.

Материалы по теме
«Что в прошлом, то в прошлом». Соболенко — о том, что уступает Муховой по личным встречам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android