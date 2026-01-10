Паула Бадоса поделилась серией фото с турнира WTA-500 в Брисбене

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после поражения в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) показала подборку фото с соревнований, а также поделилась целями на сезон-2026.

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

«Одно из самых больших сожалений прошлых лет — что я не наслаждалась процессом и фокусировалась только на результатах и негативe вокруг. Одна из целей на этот год — изменить это. Брисбен, спасибо за воспоминания на этой неделе», — подписала Бадоса снимки.

«Люблю тебя, девочка», — прокомментировала Соболенко.

Паула Бадоса в третьем круге турнира в Брисбене проиграла пятой ракетке мира Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 2:6.