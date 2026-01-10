Хольгер Руне предположил, когда сможет вернуться к тренировкам

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне предположил, когда он сможет восстановиться и вернуться к тренировкам на корте после разрыва ахиллова сухожилия.

«С ахилловым сухожилием всё сложно. Это не мышца, за которой можно следить на УЗИ и видеть, что всё в порядке, — сухожилие должно быть по-настоящему крепким. Многие не знают, что ахилл выдерживает нагрузку до одной тонны при взрывных движениях. Поэтому, даже когда кажется, что всё хорошо, восстановление ещё может быть далеко от завершения. Сейчас я пытаюсь снова начать ходить после почти двух месяцев без этого. Я не могу сказать, где и когда вернусь. Говорят, что терпение в начале ускоряет процесс в конце. Я надеюсь восстановить подвижность, необходимую теннисисту, к середине февраля, а затем постепенно возвращать свой уровень», – приводит слова Руне Marca.