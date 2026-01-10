Жабер — о Мирре Андреевой: не знаю, что они едят, но мне стоит попробовать то же самое

Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о перспективах девятой ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой.

«[Мирра] Андреева сильная для своего возраста. Она бьёт очень сильно. Когда я впервые сыграла с ней, была удивлена: ей было лет 16 или около того, она уже тогда отлично била по мячу, сильно повредила мне плечо! Даже когда я просто хлопаю её по плечу, я, по сути, стучу по стене или чему-то подобному, это слишком сильно. Это поколение невероятно мощное – не знаю, что они едят, но мне, пожалуй, стоит попробовать то же самое.

Она играет невероятно, видно, что ей немного не хватает опыта, но думаю, что в будущем она станет по-настоящему великой теннисисткой. У неё отличная подача, форхенд просто невероятный, с небольшим вращением. Это хорошо, к тому же у неё немного сжатый хват, но она наносит им большой урон. В этом и заключается разница: если вы хотите бить более плоско, то вам понадобится другой хват, и вы получите преимущество, нанося удары плоско, и наоборот, при использовании разных хватов», – сказала Жабер в подкасте Love All c Ким Клейстерс.