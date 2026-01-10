Онс Жабер — об Арине Соболенко: это безумие, она не любит играть со мной, и я с ней

Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о сложностях в матчах против лидера мирового рейтинга Арины Соболенко.

«Она бьёт очень сильно. Вы можете увидеть статистику, насколько быстро она бьёт. Проблема в том, что ты боишься дать ей лёгкий мяч, что она тебя им сильно ударит и убьёт, поэтому ты в итоге пытаешься переиграть, рискуешь больше и упускаешь шанс. Для меня это безумие, потому что она не любит играть со мной, и я не люблю играть с ней. Так что победит тот, кто будет играть по её правилам.

Если я хорошо попадаю по мячу и чувствую, что могу выполнить резаные удары, загоняя её в каждый угол корта, который ей не нравится, она расстраивается. Если же она очень быстрая и не даёт мне выполнить мои удары, это меня очень расстраивает», — сказала Жабер в подкасте Love All c Ким Клейстерс.