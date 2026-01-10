Скидки
Руне — о процессе реабилитации после операции: в сумме занимает около шести часов в день

Руне — о процессе реабилитации после операции: в сумме занимает около шести часов в день
Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как проходит его ежедневный процесс реабилитации после операции на разорванном ахилловом сухожилии.

«Я начинаю с часа специальных упражнений на подвижность, затем около 30 минут — тренировка реакции глаз и координации, потом ещё час силовой работы. Затем обед, после чего полтора часа кондиционной подготовки и возвращение домой на отдых. Делаю упражнения для ходьбы — 30 минут, лазер, процедуры, электростимуляция мышц и так далее — ещё час или полтора, в зависимости от дня. В сумме получается около шести часов в день. В теннис играю раз в неделю. Когда смогу нормально ходить, увеличу количество занятий до двух-трёх раз в неделю», – приводит слова Руне Marca.

22-летний Руне порвал ахиллово сухожилие в октябре 2025 года во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме (Швеция).

