Арина Соболенко — Каролина Мухова, результат матча 10 января 2026, счет 2:0, 1/2 финала WTA 500 Брисбен

Арина Соболенко уверенно обыграла Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/2 финала соревнований она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Соболенко выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Муховой семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

В финале турнира в Брисбене Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула — Марта Костюк.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
