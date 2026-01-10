Арина Соболенко уверенно обыграла Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/2 финала соревнований она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Соболенко выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Муховой семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.
В финале турнира в Брисбене Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула — Марта Костюк.
