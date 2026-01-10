Арина Соболенко уверенно обыграла Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/2 финала соревнований она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Соболенко выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Муховой семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

В финале турнира в Брисбене Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула — Марта Костюк.