Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Элисе Мертенс, результат матча 10 января 2026, счёт 2:1, 1/2 финала United Cup — 2026

Белинда Бенчич в упорной борьбе обыграла Элисе Мертенс в полуфинале United Cup — 2026
Комментарии

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла 19-го номера мирового рейтинга бельгийку Элисе Мертенс в матче 1/2 финала United Cup 2026 года. Счёт — 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).

United Cup. Группа C
04 января 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Бенчич три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Мертенс пять эйсов, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. До полуфинала добрались сборные Бельгии, Швейцарии, США и Польши. На данный момент Швейцария обыгрывает Бельгию со счётом 1-0.

Сетка турнира United Cup
Календарь турнира United Cup
Определились полуфиналисты турнира United Cup
