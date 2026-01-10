Белинда Бенчич в упорной борьбе обыграла Элисе Мертенс в полуфинале United Cup — 2026
Поделиться
11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла 19-го номера мирового рейтинга бельгийку Элисе Мертенс в матче 1/2 финала United Cup 2026 года. Счёт — 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).
United Cup. Группа C
04 января 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Бенчич три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Мертенс пять эйсов, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. До полуфинала добрались сборные Бельгии, Швейцарии, США и Польши. На данный момент Швейцария обыгрывает Бельгию со счётом 1-0.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
04:57
-
00:51
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:14
- 9 января 2026
-
23:56
-
23:40
-
23:28
-
23:13
-
22:41
-
22:10
-
21:45
-
20:49
-
20:13
-
20:07
-
19:57
-
19:36
-
19:17
-
19:02
-
18:32
-
17:46
-
17:36
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
16:51
-
16:02
-
15:51
-
15:41
-
15:29
-
15:12
-
15:01
-
14:36
-
14:21