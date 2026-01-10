Белинда Бенчич в упорной борьбе обыграла Элисе Мертенс в полуфинале United Cup — 2026

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла 19-го номера мирового рейтинга бельгийку Элисе Мертенс в матче 1/2 финала United Cup 2026 года. Счёт — 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Бенчич три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Мертенс пять эйсов, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. До полуфинала добрались сборные Бельгии, Швейцарии, США и Польши. На данный момент Швейцария обыгрывает Бельгию со счётом 1-0.