40-летний Стэн Вавринка проиграл Зизу Бергсу в 1/2 финала United Cup

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (156-я ракетка мира) в полуфинале United Cup проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (42-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Вавринка выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованного брейк-пойнта из шести.

Ранее в рамках полуфинального противостояния сборных Швейцарии и Бельгии Белинда Бенчич обыграла Элису Мертенс со счётом 6:3, 4:6, 7:6. Далее Бенчич и Вавринка сыграют в паре с Элисой Мертенс и Зизу Бергсом.