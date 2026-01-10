Скидки
Теннис

Стэн Вавринка — Зизу Бергс, результат матча 10 января, счёт 1:2, 1/2 финала United Cup

40-летний Стэн Вавринка проиграл Зизу Бергсу в 1/2 финала United Cup


Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (156-я ракетка мира) в полуфинале United Cup проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (42-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6, 3:6.

United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 4 6
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Вавринка выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованного брейк-пойнта из шести.

Ранее в рамках полуфинального противостояния сборных Швейцарии и Бельгии Белинда Бенчич обыграла Элису Мертенс со счётом 6:3, 4:6, 7:6. Далее Бенчич и Вавринка сыграют в паре с Элисой Мертенс и Зизу Бергсом.

