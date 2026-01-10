Накашима вышел в финал турнира в Брисбене, где может встретиться с Даниилом Медведевым
Поделиться
33-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В полуфинале он одержал победу над соотечественником Александром Ковачевичем (58-й номер рейтинга) со счётом 7:6, 6:4.
Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 06:10 МСК
58
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Накашима выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Ковачевича 14 эйсов, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В финале Брэндон Накашима встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Алекс Михельсен (США).
Комментарии
- 10 января 2026
-
07:57
-
07:51
-
05:39
-
04:57
-
00:51
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:14
- 9 января 2026
-
23:56
-
23:40
-
23:28
-
23:13
-
22:41
-
22:10
-
21:45
-
20:49
-
20:13
-
20:07
-
19:57
-
19:36
-
19:17
-
19:02
-
18:32
-
17:46
-
17:36
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
16:51
-
16:02
-
15:51
-
15:41
-
15:29
-
15:12