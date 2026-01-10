Скидки
Теннис

Брэндон Накашима — Александр Ковачевич, результат матча 10 января 2026, счет 2:0, 1/2 финала ATP-250 Брисбен

Накашима вышел в финал турнира в Брисбене, где может встретиться с Даниилом Медведевым
Комментарии

33-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В полуфинале он одержал победу над соотечественником Александром Ковачевичем (58-й номер рейтинга) со счётом 7:6, 6:4.

Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 06:10 МСК
Александр Ковачевич
58
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Накашима выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Ковачевича 14 эйсов, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале Брэндон Накашима встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Алекс Михельсен (США).

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
«Всё работает отлично». Медведев — о сотрудничестве с Юханссоном и Гётцке
