Накашима вышел в финал турнира в Брисбене, где может встретиться с Даниилом Медведевым

33-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В полуфинале он одержал победу над соотечественником Александром Ковачевичем (58-й номер рейтинга) со счётом 7:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Накашима выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Ковачевича 14 эйсов, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале Брэндон Накашима встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Алекс Михельсен (США).