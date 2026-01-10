Арина Соболенко оценила победу над Каролиной Муховой в 1/2 финала турнира в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Каролиной Муховой из Чехии (20-я в рейтинге) в полуфинале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Арина обыграла Каролину со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— Но насколько важно, что это финал?
— Это суперособенно. Всегда наслаждаюсь игрой перед вами, ребята, и да, я просто супервзволнована следующим матчем.
— Каролина лидировала в личных встречах 3-1 перед этим матчем, меняется ли подготовка? Что вы думаете об этом?
— Нет. Я всегда стараюсь оставаться в настоящем. Очень много работаю, и каждый матч против неё — это просто ещё одна возможность победить. Суперсчастлива, что сегодня этот день настал и я смогла выиграть. Она такой классный игрок и да, всегда наслаждаюсь битвами с ней.
— Теперь вы в финале, и соперницей будет победительница матча Пегула — Костюк. Вы играли с ними, тренировались с ними, но насколько важно всё равно следить за другими игроками? Может, вы даже посмотрите немного их матч?
— Да, я смотрела теннис на этой неделе, обе играют потрясающе, невероятный теннис, и кто бы ни выиграл, я выйду завтра и буду сражаться, покажу свой лучший теннис, — сказала Соболенко в интервью на корте.
- 10 января 2026
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
07:57
-
07:51
-
05:39
-
04:57
-
00:51
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:14
- 9 января 2026
-
23:56
-
23:40
-
23:28
-
23:13
-
22:41
-
22:10
-
21:45
-
20:49
-
20:13
-
20:07
-
19:57
-
19:36
-
19:17
-
19:02
-
18:32
-
17:46
-
17:36
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
16:51