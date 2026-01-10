Скидки
Арина Соболенко оценила победу над Каролиной Муховой в 1/2 финала турнира в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Каролиной Муховой из Чехии (20-я в рейтинге) в полуфинале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Арина обыграла Каролину со счётом 6:3, 6:4.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

— Но насколько важно, что это финал?
— Это суперособенно. Всегда наслаждаюсь игрой перед вами, ребята, и да, я просто супервзволнована следующим матчем.

— Каролина лидировала в личных встречах 3-1 перед этим матчем, меняется ли подготовка? Что вы думаете об этом?
— Нет. Я всегда стараюсь оставаться в настоящем. Очень много работаю, и каждый матч против неё — это просто ещё одна возможность победить. Суперсчастлива, что сегодня этот день настал и я смогла выиграть. Она такой классный игрок и да, всегда наслаждаюсь битвами с ней.

— Теперь вы в финале, и соперницей будет победительница матча Пегула — Костюк. Вы играли с ними, тренировались с ними, но насколько важно всё равно следить за другими игроками? Может, вы даже посмотрите немного их матч?
— Да, я смотрела теннис на этой неделе, обе играют потрясающе, невероятный теннис, и кто бы ни выиграл, я выйду завтра и буду сражаться, покажу свой лучший теннис, — сказала Соболенко в интервью на корте.

