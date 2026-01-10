Скидки
Джессика Пегула — Марта Костюк, результат матча 10 января 2026, счёт 0:2 1/2 финала; WTA-500 Брисбен

Марта Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

Украинская теннисистка 26-я ракетка мира Марта Костюк обыграла в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Брисбене американку Джессику Пегулу (шестое место в мировом рейтинге) и вышла в финал. Встреча спортсменок продлилась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Костюк.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

По ходу матча Пегула ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала два заработанных брейк-пойнта. Костюк сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В финале Костюк встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Ранее, в четвертьфинале, украинская теннисистка обыграла россиянку — девятую ракетку мира Мирру Андрееву.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
