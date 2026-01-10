Марта Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал «пятисотника» в Брисбене

Украинская теннисистка 26-я ракетка мира Марта Костюк обыграла в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Брисбене американку Джессику Пегулу (шестое место в мировом рейтинге) и вышла в финал. Встреча спортсменок продлилась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Костюк.

По ходу матча Пегула ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала два заработанных брейк-пойнта. Костюк сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В финале Костюк встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Ранее, в четвертьфинале, украинская теннисистка обыграла россиянку — девятую ракетку мира Мирру Андрееву.