Марта Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал «пятисотника» в Брисбене
Украинская теннисистка 26-я ракетка мира Марта Костюк обыграла в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Брисбене американку Джессику Пегулу (шестое место в мировом рейтинге) и вышла в финал. Встреча спортсменок продлилась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Костюк.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
26
Марта Костюк
М. Костюк
По ходу матча Пегула ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала два заработанных брейк-пойнта. Костюк сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
В финале Костюк встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Ранее, в четвертьфинале, украинская теннисистка обыграла россиянку — девятую ракетку мира Мирру Андрееву.
