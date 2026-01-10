Даниил Медведев — Алекс Михельсен: онлайн-трансляция полуфинала ATP-250 в Брисбене

Сегодня, 10 января, на хардовых кортах в Брисбене (Австралия) в полуфинале турнира категории ATP-250 встретятся 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и американский теннисист Алекс Михельсен, занимающий в мировом рейтинге 37-е место.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи запланировано не ранее чем на 11:30 мск.

Ранее в четвертьфинале Медведев оказался сильнее польского теннисиста Камиля Майхшака, а Михельсен обыграл соотечественника Себастьяна Корду.

Один из финалистов турнира уже известен. Им стал американец Брэндон Накашима, выигравший матч у ещё одного американского теннисиста Александра Ковачевича.