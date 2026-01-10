Андрей Рублёв — Лоренцо Музетти: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала в Гонконге
Сегодня, 10 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с седьмым номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Музетти за выход в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Их матч начнётся приблизительно в 10:30 по московскому времени.
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:30 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
|1
|2
|3
|
|
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Гонконге.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Рублёва. Россиянин обыграл итальянца в первом круге соревнований в Дубае в 2020 году. Тогда 22-летний Андрей победил 17-летнего Лоренцо со счётом 6:4, 6:4.
Комментарии
