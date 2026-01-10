Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швейцария с Бенчич впервые вышла в финал турнира United Cup

Швейцария с Бенчич впервые вышла в финал турнира United Cup
Комментарии

Команда, представляющая Швейцарию на теннисном турнире United Cup, вышла в его финал. В полуфинале швейцарские теннисисты обыграли сборную Бельгии со счётом 2-1.

В женском одиночном разряде Белинда Бенчич оказалась сильнее Элисе Мертенс, завершив встречу со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:0). В мужском противостоянии швейцарец Стэн Вавринка уступил Зизу Бергсу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. В парном разряде швейцарский дуэт, состоявший из Белинды Бенчич и Якуба Пауля, обыграл пару Мертенс и Бергса (6:3, 0:6, 1:0).

Участие в финале станет для Швейцарии первым в истории турнира United Cup. Ранее, в четвертьфинале, команда обыграла сборную Аргентины.

Сетка турнира United Cup
Материалы по теме
Определились полуфиналисты турнира United Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android