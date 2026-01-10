Швейцария с Бенчич впервые вышла в финал турнира United Cup

Команда, представляющая Швейцарию на теннисном турнире United Cup, вышла в его финал. В полуфинале швейцарские теннисисты обыграли сборную Бельгии со счётом 2-1.

В женском одиночном разряде Белинда Бенчич оказалась сильнее Элисе Мертенс, завершив встречу со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:0). В мужском противостоянии швейцарец Стэн Вавринка уступил Зизу Бергсу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. В парном разряде швейцарский дуэт, состоявший из Белинды Бенчич и Якуба Пауля, обыграл пару Мертенс и Бергса (6:3, 0:6, 1:0).

Участие в финале станет для Швейцарии первым в истории турнира United Cup. Ранее, в четвертьфинале, команда обыграла сборную Аргентины.