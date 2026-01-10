Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

41-летняя Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Аделаиде

41-летняя Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Аделаиде
Комментарии

658-й номер рейтинга, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) после отказа 45-й ракетки мира Лауры Зигемунд из Германии. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:0 (отказ).

Отметим, что 37-летняя Зигемунд вела 5:0 40:30 в первом сете.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Звонарёва два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Вера Звонарёва поспорит с чешской теннисисткой Терезой Валентовой.

Материалы по теме
Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026! Вера в 41 год серьёзно возвращается в тур
Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026! Вера в 41 год серьёзно возвращается в тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android