Стали известны финалисты турнира WTA-500 в Брисбене
Сегодня, 10 января, прошли два полуфинальных матча турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.
Первая ракетка мира белорусская тенниска Арина Соболенко обыграла 20-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову, завершив встречу счётом 6:3, 6:4.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Во втором полуфинале 26-я ракетка мира украинка Марта Костюк оказалась сильнее шестой ракетки мира из США Джессики Пегулы, одержав победу над ней со счётом 6:0, 6:3.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
26
Марта Костюк
М. Костюк
Таким образом, в финале турнира в Брисбене Соболенко встретится с Костюк. Матч теннисисток запланирован на воскресенье, 11 января. Он начнётся не ранее 9:00 мск.
Соболенко предстоит защищать титул победительницы турнира — она выиграла его в 2025 году.
