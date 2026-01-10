Стали известны финалисты турнира WTA-500 в Брисбене

Сегодня, 10 января, прошли два полуфинальных матча турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.

Первая ракетка мира белорусская тенниска Арина Соболенко обыграла 20-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову, завершив встречу счётом 6:3, 6:4.

Во втором полуфинале 26-я ракетка мира украинка Марта Костюк оказалась сильнее шестой ракетки мира из США Джессики Пегулы, одержав победу над ней со счётом 6:0, 6:3.

Таким образом, в финале турнира в Брисбене Соболенко встретится с Костюк. Матч теннисисток запланирован на воскресенье, 11 января. Он начнётся не ранее 9:00 мск.

Соболенко предстоит защищать титул победительницы турнира — она выиграла его в 2025 году.