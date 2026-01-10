Скидки
Стали известны финалисты турнира WTA-500 в Брисбене

Стали известны финалисты турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

Сегодня, 10 января, прошли два полуфинальных матча турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.

Первая ракетка мира белорусская тенниска Арина Соболенко обыграла 20-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову, завершив встречу счётом 6:3, 6:4.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Во втором полуфинале 26-я ракетка мира украинка Марта Костюк оказалась сильнее шестой ракетки мира из США Джессики Пегулы, одержав победу над ней со счётом 6:0, 6:3.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Таким образом, в финале турнира в Брисбене Соболенко встретится с Костюк. Матч теннисисток запланирован на воскресенье, 11 января. Он начнётся не ранее 9:00 мск.

Соболенко предстоит защищать титул победительницы турнира — она выиграла его в 2025 году.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
