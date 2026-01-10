Скидки
Андрей Рублёв — Лоренцо Музетти: россиянин в сете от выхода в финал турнира в Гонконге

Андрей Рублёв — Лоренцо Музетти: россиянин в сете от выхода в финал турнира в Гонконге
Комментарии

Сегодня, 10 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с седьмым номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Музетти за выход в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. После первого сета счёт 7:6 (7:3) в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 53 минуты.

Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 3
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Гонконге.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Рублёва. Россиянин обыграл итальянца в первом круге соревнований в Дубае в 2020 году. Тогда 22-летний Андрей победил 17-летнего Лоренцо со счётом 6:4, 6:4.

