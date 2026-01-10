Сегодня, 10 января, состоялся очередной игровой день турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Прошли полуфинальные матчи и были определены все финалисты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предпоследнего дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Результаты матчей 10 января

Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:4;

Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина) — 0:6, 3:6.

Турнир завершится завтра, 11 января. В его финале встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и 26-я ракетка мира Марта Костюк. Соболенко предстоит защищать титул — она выиграла турнир в 2025 году.