Соболенко — о публике: невероятно видеть столько ребятишек, которые болеют за меня

Соболенко — о публике: невероятно видеть столько ребятишек, которые болеют за меня
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в финал турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) высказалась о поддержке фанатов. В 1/2 финала спортсменка обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

— Я также хочу спросить о фанатах, потому что здесь так много малышей. Вы всегда находите время для них, подписываете автографы, это потрясающе. Насколько это важно для вас, помимо того, чтобы хорошо играть?
— Это невероятно — видеть столько молодых ребятишек, которые болеют за меня, с этими красивыми плакатами, и да, ребята, огромное спасибо за вашу поддержку. Я всегда стараюсь, — сказала Соболенко в интервью на корте.

