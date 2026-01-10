Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Янник Синнер, результат матча 10 января 2026, счет 2:0, выставочный матч

Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в выставочном матче в Южной Корее
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл четырёхкратного победителя мэйджоров, второй номер рейтинга итальянца Янника Синнера в выставочном матче в Инчхоне (Южная Корея). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Матч продлился 1 час 48 минут.

Ранее La Gazzetta dello Sport со ссылкой на достоверные источники сообщил, что Алькарас и Синнер заработают примерно по € 2 млн за этот матч.

Оба спортсмена начнут сезон-2026 на Открытом чемпионате Австралии. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева. Карлос Алькарас на Australian Open — 2025 проиграл сербу Новаку Джоковичу в 1/4 финала.

Материалы по теме
«Мы хотим писать свою историю». Синнер — о соперничестве с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android