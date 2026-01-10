Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в выставочном матче в Южной Корее

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл четырёхкратного победителя мэйджоров, второй номер рейтинга итальянца Янника Синнера в выставочном матче в Инчхоне (Южная Корея). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Матч продлился 1 час 48 минут.

Ранее La Gazzetta dello Sport со ссылкой на достоверные источники сообщил, что Алькарас и Синнер заработают примерно по € 2 млн за этот матч.

Оба спортсмена начнут сезон-2026 на Открытом чемпионате Австралии. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева. Карлос Алькарас на Australian Open — 2025 проиграл сербу Новаку Джоковичу в 1/4 финала.