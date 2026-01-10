Фриц проиграл Хуркачу в полуфинале турнира United Cup
Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу (83-е место в мировом рейтинге) в полуфинальном матче турнира United Cup. Встреча теннисистов продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).
United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:25 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
По ходу матча Фриц подал навылет 12 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. Хуркач сделал 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Далее в противостоянии одиночного разряда женщин между сборными США и Польши встретятся Кори Гауфф и Ига Швёнтек.
Ранее в финал турнира вышла сборная Швейцарии, обыгравшая Бельгию.
