Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Хуберт Хуркач, результат матча 10 января 2026, счет 0:2, полуфинал United Cup

Фриц проиграл Хуркачу в полуфинале турнира United Cup
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу (83-е место в мировом рейтинге) в полуфинальном матче турнира United Cup. Встреча теннисистов продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).

United Cup. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:25 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 2
7 7 		7 7
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

По ходу матча Фриц подал навылет 12 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. Хуркач сделал 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Далее в противостоянии одиночного разряда женщин между сборными США и Польши встретятся Кори Гауфф и Ига Швёнтек.

Ранее в финал турнира вышла сборная Швейцарии, обыгравшая Бельгию.

Календарь турнира United Cup
Сетка турнира United Cup
Материалы по теме
Медведев в сете от финала Брисбена! Рублёв отдал партию — 1:1, а Бублик ждёт матча. LIVE!
Live
Медведев в сете от финала Брисбена! Рублёв отдал партию — 1:1, а Бублик ждёт матча. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android