Свитолина обыграла Йович и вышла в финал турнира WTA-250 в Окленде

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграла американку Иву Йович и вышла в финал. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

По ходу матча Свитолина подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Ива Йович не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Окленде Свитолина встретится с 57-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй, ранее обыгравшей филиппинку Александру Эалу. Турнир завершится 11 января.