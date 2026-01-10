Скидки
Теннис

Элина Свитолина — Ива Йович, результат матча 10 января 2026, счет 2:0, полуфинал турнира в Окленде

Свитолина обыграла Йович и вышла в финал турнира WTA-250 в Окленде
Комментарии

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграла американку Иву Йович и вышла в финал. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Окленд (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:45 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Ива Йович
35
США
Ива Йович
И. Йович

По ходу матча Свитолина подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Ива Йович не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Окленде Свитолина встретится с 57-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй, ранее обыгравшей филиппинку Александру Эалу. Турнир завершится 11 января.

Сетка турнира WTA-250 в Окленде
