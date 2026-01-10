Свитолина обыграла Йович и вышла в финал турнира WTA-250 в Окленде
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграла американку Иву Йович и вышла в финал. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Окленд (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:45 МСК
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
35
Ива Йович
И. Йович
По ходу матча Свитолина подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Ива Йович не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В финале турнира в Окленде Свитолина встретится с 57-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй, ранее обыгравшей филиппинку Александру Эалу. Турнир завершится 11 января.
