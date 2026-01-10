Медведев — Михельсен: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира ATP-250 в Брисбене

Сегодня, 10 января, на хардовом корте в австралийском Брисбене проходит второй полуфинальный матч турнира категории ATP-250, в котором играют 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и американец Алекс Михельсен, занимающий в мировом рейтинге 37-е место.

Первый сет остался за российским теннисистом. Он продолжался 53 минуты. Медведев завершил партию со счётом 6:4.

Ранее в четвертьфинале Медведев оказался сильнее польского теннисиста Камиля Майхшака, а Михельсен обыграл соотечественника Себастьяна Корду.

Один из финалистов турнира уже известен. Им стал американец Брэндон Накашима, выигравший матч у ещё одного американского теннисиста Александра Ковачевича.