Медведев — Михельсен: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира ATP-250 в Брисбене

Медведев — Михельсен: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира ATP-250 в Брисбене
Комментарии

Сегодня, 10 января, на хардовом корте в австралийском Брисбене проходит второй полуфинальный матч турнира категории ATP-250, в котором играют 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и американец Алекс Михельсен, занимающий в мировом рейтинге 37-е место.

Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
4 		2
         
Алекс Михельсен
37
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Первый сет остался за российским теннисистом. Он продолжался 53 минуты. Медведев завершил партию со счётом 6:4.

Ранее в четвертьфинале Медведев оказался сильнее польского теннисиста Камиля Майхшака, а Михельсен обыграл соотечественника Себастьяна Корду.

Один из финалистов турнира уже известен. Им стал американец Брэндон Накашима, выигравший матч у ещё одного американского теннисиста Александра Ковачевича.

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
