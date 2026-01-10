Андрей Рублёв — Лоренцо Музетти: итальянец сравнял счёт по сетам в 1/2 финала в Гонконге
Сегодня, 10 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с седьмым номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Музетти за выход в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:3) в пользу россиянина. Второй остался за итальянцем (7:5). Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|3
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Гонконге.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Рублёва. Россиянин обыграл итальянца в первом круге соревнований в Дубае в 2020 году. Тогда 22-летний Андрей победил 17-летнего Лоренцо со счётом 6:4, 6:4.
