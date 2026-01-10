Скидки
Костюк поделилась эмоциями после выхода в финал турнира WTA-500 в Брисбене
26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свой выход в финал турнира WTA-500 в Брисбене после победы над американкой Джессикой Пегулой.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 08:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Я начала невероятно и, знаете, все мы люди, поэтому думала: «Ну, сегодня всё в какой-то момент это закончится, а может, и не сегодня». Но я очень довольна тем, как доиграла матч.

Никогда не бывает просто, когда ведёшь 6:0, 3:0… Джесс – потрясающий игрок, она находится несколько лет в топ-10. Я ждала борьбу, ждала, что она отыграется, была напряжена до последнего очка. Я даже думала, что промахнулась, но мяч залетел, и я очень рада оказаться в финале.

Я не торопилась в розыгрышах, и, мне кажется, в матчах с Джесс очень важно заставить её играть, заставить бежать, и, думаю, мне хорошо удавалось изменить ритм сегодня. Сегодня, как по мне, было теплее, чем в предыдущие два вечера, мяч летел быстрее.

Теннис — это такой сложный спорт, где одна деталь никогда не определяет матч. Поэтому думаю, что это комбинация разных факторов. Очень хороший для меня день», — сказала Костюк в интервью на корте после матча.

В финале турнира Костюк сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
