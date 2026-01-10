Костюк поделилась эмоциями после выхода в финал турнира WTA-500 в Брисбене

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свой выход в финал турнира WTA-500 в Брисбене после победы над американкой Джессикой Пегулой.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Я начала невероятно и, знаете, все мы люди, поэтому думала: «Ну, сегодня всё в какой-то момент это закончится, а может, и не сегодня». Но я очень довольна тем, как доиграла матч.
Никогда не бывает просто, когда ведёшь 6:0, 3:0… Джесс – потрясающий игрок, она находится несколько лет в топ-10. Я ждала борьбу, ждала, что она отыграется, была напряжена до последнего очка. Я даже думала, что промахнулась, но мяч залетел, и я очень рада оказаться в финале.
Я не торопилась в розыгрышах, и, мне кажется, в матчах с Джесс очень важно заставить её играть, заставить бежать, и, думаю, мне хорошо удавалось изменить ритм сегодня. Сегодня, как по мне, было теплее, чем в предыдущие два вечера, мяч летел быстрее.
Теннис — это такой сложный спорт, где одна деталь никогда не определяет матч. Поэтому думаю, что это комбинация разных факторов. Очень хороший для меня день», — сказала Костюк в интервью на корте после матча.
В финале турнира Костюк сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
- 10 января 2026
-
12:59
-
12:43
-
12:39
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
12:08
-
11:46
-
11:38
-
11:02
-
10:51
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
07:57
-
07:51
-
05:39
-
04:57
-
00:51
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:14
- 9 января 2026
-
23:56
-
23:40
-
23:28
-
23:13
-
22:41
-
22:10
-
21:45
-
20:49
-
20:13