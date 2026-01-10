Скидки
Данил Медведев — Алекс Михельсен, результат матча 10 января 2026, счёт 2:0, полуфинал турнира в Брисбене

Медведев обыграл Михельсена и вышел в финал турнира ATP-250 в Брисбене
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-250 в Брисбене обыграл американца Алекса Михельсена (37-е место в мировом рейтинге) и вышел в финал. Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2. Этот турнир — первый для Медведева в сезоне-2026.

Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алекс Михельсен
37
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

По ходу матча Медведев сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Михельсен также подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В финале Медведев сыграет с другим американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-я ракетка мира).

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
