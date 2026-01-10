Медведев обыграл Михельсена и вышел в финал турнира ATP-250 в Брисбене
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-250 в Брисбене обыграл американца Алекса Михельсена (37-е место в мировом рейтинге) и вышел в финал. Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2. Этот турнир — первый для Медведева в сезоне-2026.
Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
37
Алекс Михельсен
А. Михельсен
По ходу матча Медведев сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Михельсен также подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.
В финале Медведев сыграет с другим американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-я ракетка мира).
