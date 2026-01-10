Скидки
Андрей Рублёв — Лоренцо Музетти, результат матча 10 января, счёт 1:2, 1/2 финала турнира в Гонконге

Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (седьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 6
7 7 		5 4
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Музетти пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За титул Лоренцо Музетти поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
