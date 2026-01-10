Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Гонконге
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (седьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Музетти пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За титул Лоренцо Музетти поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).
