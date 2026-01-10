Скидки
Даниил Медведев рассказал о своём настрое после выхода в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев рассказал о своём настрое после выхода в финал турнира в Брисбене
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия) рассказал о настрое на соревнования. В 1/2 финала россиянин уверенно обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:2.

Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алекс Михельсен
37
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

— Мы были так впечатлены твоей решимостью и сосредоточенностью. Ты выглядел таким собранным на протяжении всего турнира. Как тебе удаётся поддерживать такой настрой?
— В прошлом году у меня это не совсем получилось. Я начинал злиться слишком быстро. Часто злюсь на корте… но тогда это происходило слишком быстро, — сказал Медведев в интервью на корте.

В финале Медведев сыграет с другим американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-я ракетка мира).

Комментарии
