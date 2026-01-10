Даниил Медведев рассказал о своём настрое после выхода в финал турнира в Брисбене
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия) рассказал о настрое на соревнования. В 1/2 финала россиянин уверенно обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:2.
Брисбен (м). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
37
Алекс Михельсен
А. Михельсен
— Мы были так впечатлены твоей решимостью и сосредоточенностью. Ты выглядел таким собранным на протяжении всего турнира. Как тебе удаётся поддерживать такой настрой?
— В прошлом году у меня это не совсем получилось. Я начинал злиться слишком быстро. Часто злюсь на корте… но тогда это происходило слишком быстро, — сказал Медведев в интервью на корте.
В финале Медведев сыграет с другим американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-я ракетка мира).
